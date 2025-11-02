Uma jovem de 18 anos ficou ferida em um acidente de trânsito na região sul de São José dos Campos, na madrugada deste domingo (2). O carro em que ela estava bateu em uma árvore.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 3h30, na avenida Cidade Jardim, no Bosque dos Eucaliptos.

No local, os bombeiros atenderam os ocupantes de um carro que bateu numa árvore.