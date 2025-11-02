02 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Jovem de 18 anos fica ferida após carro bater em árvore em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Viatura do Corpo de Bombeiros (imagem ilustrativa)
Viatura do Corpo de Bombeiros (imagem ilustrativa)

Uma jovem de 18 anos ficou ferida em um acidente de trânsito na região sul de São José dos Campos, na madrugada deste domingo (2). O carro em que ela estava bateu em uma árvore.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 3h30, na avenida Cidade Jardim, no Bosque dos Eucaliptos.

No local, os bombeiros atenderam os ocupantes de um carro que bateu numa árvore.

A jovem de 18 anos foi atendida pelos bombeiros. Ela estava consciente e orientada e foi socorrida ao pronto-socorro da Vila Industrial.

Segundo os bombeiros, havia outra vítima do mesmo veículo, um homem, que foi socorrido pelo Samu.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários