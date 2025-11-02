A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a possibilidade de temporais neste domingo (2), especialmente nas regiões centro, norte e oeste do estado. Estão previstos, até a manhã de segunda-feira (3), períodos de chuva forte, ventos intensos e queda de granizo em pontos isolados.
O domingo começou com registro de chuva em diversas áreas do interior. Desde as primeiras do domingo até as 11h, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) já tinha enviado 41 alertas de chuva e ventos pelo sistema SMS 40199 para diversas municípios do estado.
Nas últimas 12 horas, os maiores acumulados foram observados em 14 cidades, sendo oito delas no Vale do Paraíba: São José dos Campos (81mm), Pindamonhangaba (19mm), Caçapava (17mm), Campos do Jordão (19mm), Cruzeiro (19mm), Jambeiro (19mm), Lagoinha (21mm) e Lavrinhas (16mm).
Ao longo do dia, áreas de instabilidade espalharão chuva por todo o território paulista. Destaca-se que em municípios de todas as regionais há possibilidade de temporais, os quais poderão vir acompanhados por acumulados expressivos de chuva e rajadas de ventos.
Todavia, a maior probabilidade para ocorrer intensas rajadas de ventos são em municípios das regionais de Araçatuba, Bauru, Sorocaba, São José do Rio Preto, Araraquara, Barretos, Ribeirão Preto, Campinas e Franca.
No extremo oeste do Estado, o dia será parcialmente nublado e com temperaturas máximas à tarde entre 26°C e 34°C. No restante do território, a nebulosidade será mais persistente, com isso, as temperaturas terão pouca variação no decorrer do período. Logo, nessas áreas ficarão entre 18°C e 23°C à tarde.
A população deve redobrar a atenção, evitando se abrigar sob árvores durante as chuvas e não estacionar veículos próximos a placas, torres ou redes elétricas. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).