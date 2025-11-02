A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a possibilidade de temporais neste domingo (2), especialmente nas regiões centro, norte e oeste do estado. Estão previstos, até a manhã de segunda-feira (3), períodos de chuva forte, ventos intensos e queda de granizo em pontos isolados.

O domingo começou com registro de chuva em diversas áreas do interior. Desde as primeiras do domingo até as 11h, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) já tinha enviado 41 alertas de chuva e ventos pelo sistema SMS 40199 para diversas municípios do estado.