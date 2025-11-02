A montadora Volkswagen anunciou que, a partir de 2026, todo novo modelo desenvolvido e fabricado na América do Sul terá versões eletrificadas, incluindo os carros produzidos na fábrica de Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O portfólio da marca terá veículos híbridos em todas as modalidades possíveis: híbridos leves, híbridos e híbridos plug-in. A produção do primeiro veículo com a Plataforma MQB37 será na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), com sistema de propulsão HEV flex. Os modelos Total Flex também seguirão no portfólio da Volkswagen do Brasil.