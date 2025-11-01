Um cachorro foi atropelado por um veículo e precisou de atendimento emergencial em Caraguatatuba. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (31), na avenida principal da Estrada do Rio Claro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente ao local para avaliar a situação. O cachorro, um animal de porte médio, apresentava ferimentos graves, aparentemente com fratura do fêmur, precisando de cuidados imediatos.