Um cachorro foi atropelado por um veículo e precisou de atendimento emergencial em Caraguatatuba. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (31), na avenida principal da Estrada do Rio Claro.
Os bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente ao local para avaliar a situação. O cachorro, um animal de porte médio, apresentava ferimentos graves, aparentemente com fratura do fêmur, precisando de cuidados imediatos.
Com habilidade e cuidado, a equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros ao animal. Os militares imobilizaram a fratura e encaminharam o cachorro para uma clínica veterinária, ficando aos cuidados de médica especializada.
O cachorro recebeu o atendimento necessário e agora está recebendo cuidados médicos.
A equipe do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo é conhecida por sua dedicação e competência em atender ocorrências de todos os tipos, incluindo aquelas que envolvem animais. Se você precisar de ajuda, ligue para o número de emergência do Corpo de Bombeiros: 193.