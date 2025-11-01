A família de Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, desaparecida desde o dia 21 de setembro em Cruzeiro, esteve na última quinta-feira (30) na cidade de Aparecida, após receber informações de populares que afirmaram ter visto a jovem no município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo relatos, Bruna teria sido vista vivendo em situação de rua em Aparecida, usando boné preto e com o cabelo cortado. No entanto, após percorrerem diversos pontos da cidade, os familiares não conseguiram localizá-la.