A família de Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, desaparecida desde o dia 21 de setembro em Cruzeiro, esteve na última quinta-feira (30) na cidade de Aparecida, após receber informações de populares que afirmaram ter visto a jovem no município.
Segundo relatos, Bruna teria sido vista vivendo em situação de rua em Aparecida, usando boné preto e com o cabelo cortado. No entanto, após percorrerem diversos pontos da cidade, os familiares não conseguiram localizá-la.
O desaparecimento de Bruna foi registrado em boletim de ocorrência no dia 22 de setembro, na Delegacia Seccional de Cruzeiro.
De acordo com o relato do pai, Marcelo Pereira da Silva, a jovem saiu de casa por volta da 1h30 da madrugada do dia 21, no condomínio Colinas da Mantiqueira, bairro Vila dos Comerciários, e desde então não foi mais vista. Ela teria deixado o celular em casa, o que aumentou a preocupação da família.
Diversas buscas foram feitas em área de mata próxima ao condomínio onde Bruna mora, mas nada foi localizado até o momento. Ela é designer de sobrancelhas e mãe de duas crianças.
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Bruna deve entrar em contato com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro pelo WhatsApp (12) 3143-7253.