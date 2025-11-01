02 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA SEXUAL

Em cada 10 estupros no Vale, sete vítimas são vulneráveis

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Freepik
Crime sexual contra crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade segue com tendência de aumento
Crime sexual contra crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade segue com tendência de aumento

De cada 10 vítimas de estupro no Vale do Paraíba em 2025, sete são consideradas vulneráveis, ou seja, sem condições de se defender dos abusadores. Normalmente as vítimas são crianças e adolescentes.

O Vale registrou 471 estupros de vulneráveis de janeiro a setembro de 2025, maior número da série histórica da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), que no caso desse indicador começa em 2017.

Até então, o ano com mais estupros de vulneráveis registrados no período havia sido 2023, com 462 casos na região.

As vítimas vulneráveis representaram 73% do total de estupros na região, que fechou os nove meses com 644 registros desse crime.

Além disso, o crime sexual contra crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade segue com tendência de aumento, tendo crescido 7,53% de janeiro a setembro de 2025 comparado a 2024, em igual intervalo: 471 contra 438 registros.

Na região, o total de estupros subiu 4,89% em 2025, com 644 casos contra 614 no ano passado. O número de estupros (que exclui o estupro de vulnerável) caiu 1,70% no Vale, com 173 registros contra 176 em 2024.

Os casos de violência sexual tiveram uma explosão nos últimos anos na região, principalmente contra meninas e mulheres, que são as principais vítimas. Tal violência desafia as forças públicas de segurança.

