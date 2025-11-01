De cada 10 vítimas de estupro no Vale do Paraíba em 2025, sete são consideradas vulneráveis, ou seja, sem condições de se defender dos abusadores. Normalmente as vítimas são crianças e adolescentes.
O Vale registrou 471 estupros de vulneráveis de janeiro a setembro de 2025, maior número da série histórica da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), que no caso desse indicador começa em 2017.
Até então, o ano com mais estupros de vulneráveis registrados no período havia sido 2023, com 462 casos na região.
As vítimas vulneráveis representaram 73% do total de estupros na região, que fechou os nove meses com 644 registros desse crime.
Além disso, o crime sexual contra crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade segue com tendência de aumento, tendo crescido 7,53% de janeiro a setembro de 2025 comparado a 2024, em igual intervalo: 471 contra 438 registros.
Na região, o total de estupros subiu 4,89% em 2025, com 644 casos contra 614 no ano passado. O número de estupros (que exclui o estupro de vulnerável) caiu 1,70% no Vale, com 173 registros contra 176 em 2024.
Os casos de violência sexual tiveram uma explosão nos últimos anos na região, principalmente contra meninas e mulheres, que são as principais vítimas. Tal violência desafia as forças públicas de segurança.