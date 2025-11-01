De cada 10 vítimas de estupro no Vale do Paraíba em 2025, sete são consideradas vulneráveis, ou seja, sem condições de se defender dos abusadores. Normalmente as vítimas são crianças e adolescentes.

O Vale registrou 471 estupros de vulneráveis de janeiro a setembro de 2025, maior número da série histórica da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), que no caso desse indicador começa em 2017.