O Natal 2025 em Campos do Jordão começou na noite de sexta-feira (31). O evento transforma a cidade mais alta do Brasil em um cenário natalino de cinema. A programação especial segue até 21 de dezembro, enquanto a decoração e iluminação permanecerão até 6 de janeiro de 2026, encantando moradores e turistas.
A cerimônia de abertura contou com a carreata do Papai Noel, que saiu do Portal da cidade, percorreu a Praça de Abernéssia e chegou à Praça de Capivari, onde houve o acendimento oficial das luzes e apresentação do Coro da Fundação Lia Maria Aguiar.
Em 2025, o Natal em Campos do Jordão é considerado o mais iluminado da história. A decoração, inteiramente temática, está dividida em quatro grandes polos natalinos, cada um com identidade própria.
O cartão-postal da cidade recebe os visitantes com tapete vermelho, personagens natalinos e pontos instagramáveis. É o cenário perfeito para fotos e vídeos nas redes sociais.
A Praça da Bandeira abriga uma floresta musical com canções natalinas 24h por dia. No gazebo, foi montada a Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, conectada à praça por um túnel de luzes de LED.
O coração turístico da cidade ganhou bolas gigantes, uma árvore de 16 metros de altura e o palco das apresentações culturais. A Igreja de São Benedito recebe projeções de vídeo mapping com três sessões por noite, cada uma de 15 minutos.
Pela primeira vez, o tradicional boulevard tem torre e fachadas totalmente iluminadas, integrando o circuito natalino. Ao longo da cidade, 170 plátanos do eixo central estão iluminados, formando um corredor de luzes que vai do Portal até Capivari.
De 1º de novembro a 21 de dezembro, o Parque Capivari será palco de espetáculos de dança, teatro e música apresentados pelos alunos da Fundação Lia Maria Aguiar. Todas as atrações são gratuitas e livres para todas as idades.
"Um Natal que não é só decoração, é afeto, é memória, é cidade reunida para celebrar aquilo que nos une. A Fundação Lia Maria Aguiar, mais uma vez, nos ajuda a transformar nossas ruas em cenário de magia e esperança", disse o prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo Pereira da Silva, o Caê.
"Acendeu o orgulho de ser jordanense. Acendeu a gratidão. Acendeu a certeza de que a nossa cidade merece o melhor. Natal dos Sonhos é isso: viver, sentir e compartilhar com quem chega e com quem mora aqui. Campos do Jordão está pronta para uma temporada inteira de encanto", completou.