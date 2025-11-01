O Natal 2025 em Campos do Jordão começou na noite de sexta-feira (31). O evento transforma a cidade mais alta do Brasil em um cenário natalino de cinema. A programação especial segue até 21 de dezembro, enquanto a decoração e iluminação permanecerão até 6 de janeiro de 2026, encantando moradores e turistas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A cerimônia de abertura contou com a carreata do Papai Noel, que saiu do Portal da cidade, percorreu a Praça de Abernéssia e chegou à Praça de Capivari, onde houve o acendimento oficial das luzes e apresentação do Coro da Fundação Lia Maria Aguiar.