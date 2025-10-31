Na noite desta sexta-feira (31), uma operação integrada foi deflagrada na região sul de São José dos Campos com o objetivo de fiscalizar adegas e coibir a comercialização de bebidas possivelmente contaminadas por metanol. A ação é coordenada por equipes do 3º Distrito Policial, com apoio da Guarda Civil Municipal e da Vigilância Sanitária.
Durante a operação, diversos estabelecimentos foram vistoriados, entre eles uma adega localizada no Residencial União. Os agentes verificaram a origem dos produtos, condições de armazenamento e documentação das bebidas comercializadas, buscando indícios de adulteração.
Segundo os responsáveis pela ação, o trabalho conjunto visa proteger a população e garantir a segurança no consumo de bebidas alcoólicas, já que o metanol é uma substância altamente tóxica e pode causar cegueira, danos neurológicos e até a morte.
As fiscalizações devem continuar nos próximos dias em outras áreas da cidade, como parte de um esforço contínuo das autoridades para combater o comércio irregular e reforçar a responsabilidade dos estabelecimentos na venda de produtos seguros e legalizados.