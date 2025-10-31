O Vale do Paraíba continua liderando o ranking das regiões mais violentas do interior de São Paulo neste ano. De acordo com dados divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública), entre janeiro e setembro de 2025, foram registradas 210 mortes violentas, sendo 206 homicídios dolosos e 4 latrocínios (roubos seguidos de morte).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O número é o mais alto entre todas as regiões administrativas do interior. Em seguida aparecem as regiões de Sorocaba, com 159 vítimas (149 homicídios e 10 latrocínios), e Ribeirão Preto, com 157 mortes (146 homicídios e 11 latrocínios). Logo depois vêm Campinas (143 vítimas), Piracicaba (141), Bauru (88), São José do Rio Preto (86), Santos (77) e Araçatuba (45).