A chegada dos cinco primeiros ônibus elétricos a São José dos Campos, em outubro, torna real o que antes estava apenas no papel: um novo sistema de transporte público cuja modelagem é desafiadora e pioneira no país.
A cidade deve receber mais 15 veículos em novembro e os próximos gradualmente até setembro de 2026, quando a frota chegará a 400 ônibus. Os novos veículos começam a circular gradativamente até substituir toda a frota atual.
Segundo a Prefeitura de São José, o novo modelo também ofertará mais linhas de ônibus, além de ser mais silencioso, confortável e oferecer mais opções de serviço para os usuários, como ar-condicionado e sinal de internet.
Para implantar o novo sistema, São José desistiu do modelo tradicional de comprar os ônibus e fez uma licitação para que os veículos fossem alugados pela Urbam (Urbanizadora Municipal), empresa ligada à administração.
A licitação foi vencida pela Green Energy (Grupo Eletra), pelo valor de R$ 2,7 bilhões e 15 anos de contrato.
Segundo o prefeito de São José, Anderson Farias (PSD), a nova frota começa a circular pela região sul da cidade, que já conta com ponto de carregamento elétrico para os ônibus. Outros pontos serão construídos em todas as regiões após licitação que escolherá a empresa que vai administrar e explorar comercialmente esses pátios.
“Estamos falando de 10 pontos na cidade. Um nós já estamos construindo, que é para poder recepcionar os 20 carros mais os 80 que chegam até o final do ano. Então, com o pátio de carregamento hoje na região sul, isso nos permite abastecer até 120 ônibus. A gente ainda tem um prazo para poder iniciar essas obras, porque a gente deve fazer a concessão ainda esse ano”, afirmou Anderson.
Operação.
Após a definição da empresa que vai administrar os pontos de carregamento, a Prefeitura vai lançar o edital para contratar a operação de todo o sistema, incluindo os motoristas dos veículos, manutenção e toda a equipe necessária para o transporte funcionar.
A quarta e última licitação planejada é a do sistema de cobrança, a parte financeira do novo transporte, que deve ser feita por uma fintech, que ofertará a bilhetagem eletrônica aos passageiros.
“Aí a gente entra numa outra fase do sistema, com os cartões do transporte público bandeirados. Ou seja, vai ter uma bandeira o cartão, não vai ser mais esse cartão de um bilhete único, vai ser um cartão bandeirado. Que o usuário vai poder usar no transporte público, na bicicleta, no patinete, no sistema de aplicativo, no táxi, no sistema alternativo. E com o futuro, você vai implementando mais serviços que ele possa também ter dentro desse cartão”, disse o prefeito.
O sistema é considerado pioneiro e inovador, com potencial de se tornar referência no país, por alugar a frota de ônibus, ao invés de comprá-la, e fatiar o sistema em quatro empresas responsáveis por áreas distintas, como fornecimento dos veículos, operação do sistema, pontos de carregamento e bilhetagem eletrônica.
“É uma responsabilidade enorme. Todo esse movimento que estamos fazendo em várias fases é para trazer o benefício para o usuário. O projeto é melhorar um conjunto de ações que o beneficiário vai ser o usuário”, disse Gláucio Rocha, secretário de Mobilidade Urbana de São José.