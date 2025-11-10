A chegada dos cinco primeiros ônibus elétricos a São José dos Campos, em outubro, torna real o que antes estava apenas no papel: um novo sistema de transporte público cuja modelagem é desafiadora e pioneira no país.

A cidade deve receber mais 15 veículos em novembro e os próximos gradualmente até setembro de 2026, quando a frota chegará a 400 ônibus. Os novos veículos começam a circular gradativamente até substituir toda a frota atual.