Em celebração ao Dia Mundial do Cinema, comemorado em 5 de novembro, Taubaté se transforma em um grande circuito cinematográfico.
A Mostra de Cinema Independente de Taubaté (MOCINETA), promovida pela ALFA Produções, acontecerá entre os dias 4 e 13 de novembro, levando ao público 30 produções locais e regionais em sete pontos diferentes da cidade.
As sessões incluem curtas, médias e longas-metragens, com histórias que vão de ficções e documentários a obras inspiradas em livros, contos e biografias. Todos os filmes são assinados por cineastas e produtores independentes de Taubaté e do Vale do Paraíba.
“Estamos muito felizes em realizar uma mostra cinematográfica com filmes locais e regionais, com abordagens e estéticas variadas, produzidos de forma independente. Isso revela a riqueza e a força do cinema valeparaibano atual”, destaca o produtor executivo e cineasta André Ferreira.
A abertura da mostra será na terça-feira, 4 de novembro, às 14h, no CRAS Sabará. Em seguida, as exibições passam por outras localidades: CRAS São Gonçalo, Igreja Nossa Senhora da Rosa Mística (Marlene Miranda), Praça do Campos Elíseos, Praça José Luiz da Costa Ferreira (Vista Alegre), Faculdade Anhanguera e o Projeto Anjos da Noite, no Centro, onde acontece o encerramento no dia 13 de novembro, às 18h.
Entre os destaques da programação estão títulos como Assopre Vida, Loira do Banheiro em Taubaté, De Itapecerica à Imaculada, a Magia da Colina Azul, Carta Para Meu Filho Bruno e Quim Costa, o Construtor de Carros-de-Bois. As sessões contam com acessibilidade em Libras em alguns dias e serão realizadas em espaços públicos e comunitários, promovendo o acesso gratuito à cultura audiovisual.