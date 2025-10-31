Em celebração ao Dia Mundial do Cinema, comemorado em 5 de novembro, Taubaté se transforma em um grande circuito cinematográfico.



A Mostra de Cinema Independente de Taubaté (MOCINETA), promovida pela ALFA Produções, acontecerá entre os dias 4 e 13 de novembro, levando ao público 30 produções locais e regionais em sete pontos diferentes da cidade.

