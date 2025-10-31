Missão
Foi finalizada nessa quinta-feira (30), pela Amvale (Associação de Municípios do Vale do Paraíba e Litoral), a missão das primeiras-damas e gestoras de Fundo Social a Brasília, iniciativa que reuniu representantes de 26 municípios em uma série de agendas na capital federal.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Agenda
Ao longo da programação, a comitiva participou de encontros com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e a segunda-dama Lu Alckmin; Valdemar Costa Neto e Michelle Bolsonaro; a ministra das Mulheres, Márcia Lopes; além de deputados federais.
Objetivo
"A missão teve como propósito promover integração, formação e troca de experiências, reforçando o compromisso dos municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte com a construção de políticas sociais eficazes e com a valorização do protagonismo feminino na gestão pública municipal", afirmou a Amvale.