Missão

Foi finalizada nessa quinta-feira (30), pela Amvale (Associação de Municípios do Vale do Paraíba e Litoral), a missão das primeiras-damas e gestoras de Fundo Social a Brasília, iniciativa que reuniu representantes de 26 municípios em uma série de agendas na capital federal.

Agenda

Ao longo da programação, a comitiva participou de encontros com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e a segunda-dama Lu Alckmin; Valdemar Costa Neto e Michelle Bolsonaro; a ministra das Mulheres, Márcia Lopes; além de deputados federais.