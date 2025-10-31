O menino Isaac Amaral Nunes, de 7 anos, que havia sido internado em coma após ser brutalmente agredido pelo padrasto em Pindamonhangaba, recebeu alta hospitalar e agora se recupera em casa.

De acordo com o pai, Wesley Amaral Siqueira Nunes, a alta aconteceu no último dia 15 de outubro, após o neurologista confirmar o sucesso da cirurgia e autorizar a continuidade da recuperação em domicílio. “Ele está se recuperando bem, graças a Deus”, contou . O retorno médico está marcado para o dia 25 de novembro, quando será avaliada a necessidade de novas cirurgias.