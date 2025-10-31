O menino Isaac Amaral Nunes, de 7 anos, que havia sido internado em coma após ser brutalmente agredido pelo padrasto em Pindamonhangaba, recebeu alta hospitalar e agora se recupera em casa.
De acordo com o pai, Wesley Amaral Siqueira Nunes, a alta aconteceu no último dia 15 de outubro, após o neurologista confirmar o sucesso da cirurgia e autorizar a continuidade da recuperação em domicílio. “Ele está se recuperando bem, graças a Deus”, contou . O retorno médico está marcado para o dia 25 de novembro, quando será avaliada a necessidade de novas cirurgias.
Wesley tem atualmente a guarda provisória de 90 dias do filho, além de uma medida protetiva. Segundo ele, apesar de ainda precisar de cuidados especiais, Isaac tem reagido positivamente e apresenta avanços diários.
O caso havia comovido todo o Vale do Paraíba. Isaac foi internado em estado grave no Hospital Regional de Taubaté, após ser agredido na noite de 10 de outubro, durante uma confraternização no bairro Jardim Santa Cecília.
Segundo o boletim de ocorrência, o padrasto, Alexandre Cafalloni da Rosa, teria se irritado após o menino perder uma rodada de um jogo e, em um surto de fúria, bateu a cabeça da criança várias vezes contra o chão, provocando fraturas no crânio e no rosto.
O agressor e a mãe de Isaac levaram o menino ao hospital alegando uma queda acidental, mas a equipe médica suspeitou da gravidade e acionou a polícia. Alexandre fugiu do local, enquanto a mãe foi contida até a chegada das autoridades.
Em uma operação conduzida pelo Setor de Investigações Gerais de Pindamonhangaba e pela Delegacia de Defesa da Mulher, o suspeito foi preso em menos de 72 horas. Na casa do casal, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9 mm, 80 munições e armas de airsoft.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado e é investigado pela Delegacia Seccional de Taubaté, sob coordenação do Deinter-1 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior).