01 de novembro de 2025
AÇÃO CONJUNTA

Com ajuda da DEIC condenado por estupro de vulnerável é capturado

Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Polícia Civil

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Civil de Alagoas resultou na captura de um foragido condenado a mais de 18 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. O homem foi localizado e preso em Jundiaí, no interior de São Paulo.

A operação contou com a participação de policiais civis da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí, da Seção de Capturas e da SECOTAP/DRACCO da Polícia Civil de Alagoas.

De acordo com as investigações, o condenado, padrasto da vítima — uma menina de apenas 9 anos —, havia abusado sexualmente da criança diversas vezes antes de fugir de Alagoas. Após o crime, ele se refugiou em Jundiaí, onde vinha tentando se manter escondido.

O trabalho de inteligência realizado em conjunto entre as equipes dos dois estados possibilitou a localização e a prisão do homem, que agora permanece detido para o cumprimento da pena imposta pela Justiça alagoana.

