Uma ação conjunta entre a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Civil de Alagoas resultou na captura de um foragido condenado a mais de 18 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. O homem foi localizado e preso em Jundiaí, no interior de São Paulo.

A operação contou com a participação de policiais civis da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí, da Seção de Capturas e da SECOTAP/DRACCO da Polícia Civil de Alagoas.