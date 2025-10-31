Um jovem de 22 anos foi preso por simular o próprio sequestro para extorquir a mãe em São Sebastião. Três comparsas também foram presos em flagrante. O filho simulou o próprio sequestro exigindo o pagamento de R$ 800 para ser libertado.

O caso aconteceu em uma residência na rua Alto de São Francisco, no bairro Morro do Abrigo, e foi registrado na tarde de quinta-feira (30) no 1º Distrito Policial de São Sebastião.