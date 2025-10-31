01 de novembro de 2025
MÚSICA E CINEMA

In-Edit em São Luiz do Paraitinga exibe documentários musicais

Por Da redação | São Luiz do Paraitinga
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Filmes homenageiam grandes artistas da música no In-Edit Brasil
São Luiz do Paraitinga sedia edições itinerantes do In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical pelo terceiro ano consecutivo.

O evento acontece entre os dias 20 e 23 de novembro de 2025, oferecendo toda a programação de filmes, shows e debates de forma gratuita.

Serão exibidos 15 filmes inéditos no circuito. As sessões de cinema ocorrerão no Mercado Municipal e na Biblioteca Municipal, enquanto as apresentações musicais acontecem no Coreto Elpídio dos Santos.

Destaques da Programação

Filmes Nacionais:

  • Aldo Bueno: O Eterno Amanhecer, de Adriano De Luca, sobre o cantor e ator paulistano Aldo Bueno
  • Alma Negra, Do Quilombo ao Baile, de Flavio Frederico, que explora a história da soul music brasileira e a importância dos bailes black
  • Amor e Morte em Julio Reny, de Fabrício Cantanhede, sobre o roqueiro gaúcho Júlio Reny
  • As Dores Do Mundo: Hyldon, de Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues, sobre a trajetória de um dos maiores nomes da soul music brasileira
  • As Travessias de Letieres Leite, de Iris de Oliveira e Day Sena, que presta tributo ao maestro baiano, idealizador da orquestra Rumpilezz
  • Jackson – Na Batida do Pandeiro, de Marcus Vilar e Cacá Teixeira, que conta a história do cantor, compositor e percussionista Jackson do Pandeiro
  • Os Afro-Sambas: O Brasil de Baden e Vinícius, de Emílio Domingos, que mergulha na criação do álbum de 1966
  • Brasiliana – O Musical Negro Que Apresentou o Brasil ao Mundo, de Joel Zito Araújo (vencedor do In-Edit Brasil 2025)
  • Curtas como Vamembolá e Volta Seca A Favor Do Vento - Cantigas De Lampião

Internacionais Inéditos:

  • Dory Previn: On My Way To Where, sobre a compositora americana Dory Previn
  • Legacy, que revisita a história de filhos de músicos negros do jazz americano exilados na Escandinávia
  • Nteregu, que percorre a tradição musical da Guiné-Bissau
  • Revival 69: The Concert That Rocked The World, que revive o show em Toronto que marcou a estreia de John Lennon sem os Beatles

Shows e Encontros Especiais

 A programação paralela celebra a união entre cinema e música.

Shows:

  • Quinta-feira, 20/11: O Coletivo Paraitinga, formado por músicos e intérpretes locais, realiza o show "Os In-Éditos", com releituras de canções presentes nos filmes do festival
  • Sexta-feira, 21/11: O cantor Hyldon, protagonista do filme As Dores do Mundo, apresenta um show intimista em formato voz e violão, revistando seus sucessos
  • Sábado, 22/11: Forró do Zé Pitoco, com o multi-instrumentista Zé Pitoco e participação da cantora Luciana Alves, em uma homenagem dançante a Jackson do Pandeiro

Conversas Afinadas

As conversas acontecem no Café Cultural Mai Será o Binidito e Centro Cultural Nelsinho Rodrigues.

  • Sexta-feira, 21/11: O cineasta Emílio Domingos (diretor de filmes sobre funk carioca, Os Afro-Sambas e Hyldon) conversa com a jornalista Lorena Calábria sobre a presença da música negra em seus filmes
  • Sábado, 22/11: O violonista Paulo Bellinati (do grupo Pau Brasil) fala das inovações musicais dos Afro-Sambas de Baden e Vinícius e de seu álbum de recriação da obra
  • Sábado, 22/11: Lorena Calábria também apresenta e comenta a sessão do filme Jackson - Na Batida Do Pandeiro

Clique aqui para a programação completa.

