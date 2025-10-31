Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem sob acusação de tráfico de drogas, na tarde de quinta-feira (30), na cidade de Potim. Ele portava quase 1 kg de drogas.

Durante a abordagem, a equipe encontrou com o suspeito 123g de cocaína, 821g de crack, um celular e R$ 580,85 em dinheiro.