01 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso no Vale com quase 1 kg de drogas

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem sob acusação de tráfico de drogas, na tarde de quinta-feira (30), na cidade de Potim. Ele portava quase 1 kg de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a abordagem, a equipe encontrou com o suspeito 123g de cocaína, 821g de crack, um celular e R$ 580,85 em dinheiro.

Os entorpecentes foram apreendidos e o suspeito foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários