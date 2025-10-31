A Caixa Econômica Federal liberou o saque calamidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os moradores de Caraguatatuba que foram afetados pelas fortes tempestades e ventos que atingiram o município em 28 de julho de 2025.

O valor máximo permitido para solicitação é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo existente, e o pedido pode ser solicitado até 27 de novembro de 2025.

