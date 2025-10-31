A Caixa Econômica Federal liberou o saque calamidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os moradores de Caraguatatuba que foram afetados pelas fortes tempestades e ventos que atingiram o município em 28 de julho de 2025.
O valor máximo permitido para solicitação é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo existente, e o pedido pode ser solicitado até 27 de novembro de 2025.
Os trabalhadores elegíveis, cujos endereços foram reconhecidos pela Defesa Civil Municipal, podem fazer o pedido digitalmente utilizando o Aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS), sendo imprescindível possuir saldo no FGTS e não ter realizado saques pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.
O crédito pode ser feito em contas da Caixa, incluindo a Poupança Digital CAIXA Tem, ou em contas de outros bancos, sem custo adicional.
O cadastro no app exige comprovante de residência e documento com foto, além de uma selfie. Caso o comprovante não esteja no nome do trabalhador, devem ser anexados documentos comprobatórios, como certidão de casamento/união estável, ou, na ausência de comprovante, uma declaração própria ou municipal atestando a residência na área afetada.
A autorização para este saque foi expedida após o decreto de situação de emergência assinado pelo prefeito Mateus Silva, devido aos danos causados, como destelhamentos de residências, comércios, escolas e prédios públicos, além de quedas de árvores e interrupções elétricas.
As equipes municipais têm trabalhado na limpeza e apoio às famílias, em colaboração com a concessionária EDP, enquanto a Defesa Civil monitora áreas de risco.