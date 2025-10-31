Caraguatatuba iniciou um projeto de combate ao Aedes aegypti, usando mosquitos machos geneticamente modificados espalhados em caixas chamadas "Aedes do Bem" no bairro Jardim Primavera. O mosquito selvagem é vetor de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana.

O município recebeu 50 dispositivos contendo ovos de mosquitos machos da espécie, geneticamente modificados com uma característica autolimitante que visa reduzir a reprodução da espécie selvagem.