Durante o mês de novembro, São José dos Campos recebe a programação 'Mês da Música' com mais de 20 atrações gratuitas espalhadas pela cidade e encontros musicais entre diferentes gerações e estilos.
Todos os shows têm entrada gratuita, porém nos espaços do Cine Teatro Benedito Alves e no Teatro Municipal há necessidade de reserva de ingresso online dois dias antes do evento.
Confira:
A programação inicia no dia 1º (Sábado) com BIKE (Rock Psicodélico) no Pátio do Museu. No dia 2 (Domingo), a Arena do Parque da Cidade recebe Andanças Passarinheiras (Musical Infantil) às 15h.
No sábado, dia 8, Capoeira Angola (Tradição Afro-Brasileira) no Pátio do Museu (11h), seguido por Duo Da Mata (Música Brasileira) no Cine Teatro Benedito Alves (20h).
Na quinta-feira, dia 13, o Teatro Municipal apresenta Iretta Sanders & The Simi Brothers (Blues/House Rock) às 20h.
O dia 15 (Sábado) traz o Choro em Detalhes (Choro Instrumental) no Pátio do Museu (11h) e, à noite (20h), O Palco é Delas (Ópera/Voz Feminina) no Cine Teatro Benedito Alves.
O domingo, 16, tem Magrela & Panceta (Música Infantil) no Parque da Cidade (15h) e Raízes (Regional/MPB) no Deck da Anchieta (17h).
No dia 22 (Sábado), o Pátio do Museu recebe o Jongo (Mistura da Raça) (Tradição Afro) às 11h, e o Cine Teatro Benedito Alves apresenta O Choro, Ontem, Hoje e Sempre (Choro e Vertentes) às 20h. No dia seguinte, 23 (Domingo), Parapá (Canto da Coruja) (Infantil) se apresenta no Parque da Cidade (15h).
Na quarta-feira, dia 26, às 20h no Palco do Arquivo,Lud Mazzucatti e Bruna Black (Neo-Soul, R&B, Pop) e na quinta-feira, dia 27, o Palco do Arquivo recebe o Cangote Samba Clube (Samba). O dia 28 (Sexta) terá o Walmir Gil Quinteto (Instrumental) no mesmo local.
O último fim de semana do mês começa no sábado, dia 29, com Músicas Del Sur (Música Argentina/Uruguaia) no Pátio do Museu (11h); Diego Xavier & Trio (Lo-fi, Pós Rock) no Cine Teatro Benedito Alves (20h); e o Cine Rock Especial com Anversa, Inflame e Eskröta (Rock/Crossover) no Palco do Arquivo (20h).
O Mês da Música é promovido pela FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo).