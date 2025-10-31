31 de outubro de 2025
NOVEMBRO

SJC oferece mais de 20 shows gratuitos no 'Mês da Música'

Por Da redação | São José dos Campos
Bruna Black, da 9ª edição do “The Voice Brasil”, se apresenta com Lud Mazzucatti no dia 26 de novembro, no Palco do Arquivo
Bruna Black, da 9ª edição do “The Voice Brasil”, se apresenta com Lud Mazzucatti no dia 26 de novembro, no Palco do Arquivo

Durante o mês de novembro, São José dos Campos recebe a programação 'Mês da Música' com mais de 20 atrações gratuitas espalhadas pela cidade e encontros musicais entre diferentes gerações e estilos.

Todos os shows têm entrada gratuita, porém nos espaços do Cine Teatro Benedito Alves e no Teatro Municipal há necessidade de reserva de ingresso online dois dias antes do evento.

Confira:

A programação inicia no dia 1º (Sábado) com BIKE (Rock Psicodélico) no Pátio do Museu. No dia 2 (Domingo), a Arena do Parque da Cidade recebe Andanças Passarinheiras (Musical Infantil) às 15h.

No sábado, dia 8, Capoeira Angola (Tradição Afro-Brasileira) no Pátio do Museu (11h), seguido por Duo Da Mata (Música Brasileira) no Cine Teatro Benedito Alves (20h).

Na quinta-feira, dia 13, o Teatro Municipal apresenta Iretta Sanders & The Simi Brothers (Blues/House Rock) às 20h.

O dia 15 (Sábado) traz o Choro em Detalhes (Choro Instrumental) no Pátio do Museu (11h) e, à noite (20h), O Palco é Delas (Ópera/Voz Feminina) no Cine Teatro Benedito Alves.

O domingo, 16, tem Magrela & Panceta (Música Infantil) no Parque da Cidade (15h) e Raízes (Regional/MPB) no Deck da Anchieta (17h).

No dia 22 (Sábado), o Pátio do Museu recebe o Jongo (Mistura da Raça) (Tradição Afro) às 11h, e o Cine Teatro Benedito Alves apresenta O Choro, Ontem, Hoje e Sempre (Choro e Vertentes) às 20h. No dia seguinte, 23 (Domingo), Parapá (Canto da Coruja) (Infantil) se apresenta no Parque da Cidade (15h).

Na quarta-feira, dia 26, às 20h no Palco do Arquivo,Lud Mazzucatti e Bruna Black (Neo-Soul, R&B, Pop) e na quinta-feira, dia 27, o Palco do Arquivo recebe o Cangote Samba Clube (Samba). O dia 28 (Sexta) terá o Walmir Gil Quinteto (Instrumental) no mesmo local.

O último fim de semana do mês começa no sábado, dia 29, com Músicas Del Sur (Música Argentina/Uruguaia) no Pátio do Museu (11h); Diego Xavier & Trio (Lo-fi, Pós Rock) no Cine Teatro Benedito Alves (20h); e o Cine Rock Especial com Anversa, Inflame e Eskröta (Rock/Crossover) no Palco do Arquivo (20h).

O Mês da Música é promovido pela FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo).

