A rede de supermercados Shibata vai construir uma fábrica de alimentos em Caçapava, com 350 vagas de empregos. O novo investimento vai abastecer 32 supermercados e a inauguração está prevista para o segundo semestre de 2026.

A confirmação da construção da fábrica de alimentos em Caçapava foi feita por diretores do grupo em reunião com o prefeito Yan Lopes (PODE) e secretários municipais, nessa quinta-feira (30), na sede da Prefeitura.