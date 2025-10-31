A rede de supermercados Shibata vai construir uma fábrica de alimentos em Caçapava, com 350 vagas de empregos. O novo investimento vai abastecer 32 supermercados e a inauguração está prevista para o segundo semestre de 2026.
A confirmação da construção da fábrica de alimentos em Caçapava foi feita por diretores do grupo em reunião com o prefeito Yan Lopes (PODE) e secretários municipais, nessa quinta-feira (30), na sede da Prefeitura.
Na ocasião, eles apresentaram a planta do empreendimento e protocolaram as adequações necessárias para que as obras possam ser iniciadas.
A unidade ficará em um prédio adquirido ao lado do supermercado, na região da rodovia João do Amaral Gurgel, às margens da Via Dutra. O empreendimento vai abastecer as 32 lojas da rede no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Alto Tietê, com produtos de panificação, confeitaria e rotisserie. Serão produzidas cerca de 40 toneladas de alimentos por dia.
Segundo diretores do Shibata, Caçapava oferece logística privilegiada para distribuição regional, reduzindo tempo de deslocamento e custos operacionais. A proximidade a eixos viários e aos mercados do Vale, Litoral e Alto Tietê facilita o abastecimento diário das lojas e amplia a capacidade de resposta a picos de demanda.
A planta industrial deve movimentar fornecedores locais, estimular serviços de transporte e armazenagem e gerar demanda por manutenção, embalagens e insumos.
A Prefeitura avalia que o investimento ajuda a diversificar a base produtiva de Caçapava e eleva a arrecadação ao longo do tempo, com efeitos positivos no comércio e nos serviços.
As vagas serão divulgadas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava. A orientação é que os interessados mantenham o cadastro atualizado e acompanhem os canais oficiais do PAT para datas de triagem, entrevistas e testes. Em fases posteriores, a rede deverá detalhar perfis, turnos e requisitos para as posições operacionais e técnicas.