A economia do Vale do Paraíba gerou 2.028 empregos em setembro e alcançou o saldo positivo de 19.809 postos de trabalho abertos no ano, de acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

Nos últimos 12 meses, a região registra 19.258 empregos gerados. Embora positivos, os números foram menores na comparação com o mesmo período do ano passado, que teve 2.982 empregos abertos em setembro e 22.696 no acumulado de janeiro a setembro.