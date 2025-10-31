A economia do Vale do Paraíba gerou 2.028 empregos em setembro e alcançou o saldo positivo de 19.809 postos de trabalho abertos no ano, de acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.
Nos últimos 12 meses, a região registra 19.258 empregos gerados. Embora positivos, os números foram menores na comparação com o mesmo período do ano passado, que teve 2.982 empregos abertos em setembro e 22.696 no acumulado de janeiro a setembro.
Com exceção de janeiro, mês com saldo negativo de 260 empregos no Vale, todos os demais meses tiveram resultado positivo: fevereiro (4.257 – recorde de vagas no ano), março (1.676), abril (3.990), maio (1.749), junho (2.825), julho (617), agosto (2.927) e setembro (2.028).
Cidades.
Trinta cidades do Vale tiveram saldo positivo de emprego nos nove meses do ano. A liderança do ranking continua com São José dos Campos, com saldo de 8.582 postos de trabalho no período, o que representa 43% do saldo positivo da região.
Taubaté encerrou os nove meses com 4.315 empregos gerados e 21,78% de participação no saldo do Vale. Na sequência, aparecem Jacareí (2.022), Guaratinguetá (1.310), Caçapava (870) e Pindamonhangaba (826).
Nove cidades não conseguiram alcançar saldo positivo de janeiro a setembro, com destaque negativo para Caraguatatuba (-326), São Sebastião (-235), Ubatuba (-193) e Cruzeiro (-169).