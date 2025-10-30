Um carro com registro de roubo no Rio de Janeiro foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na tarde desta quinta-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Jacareí. O veículo, um Fiat Pulse branco, circulava com placas adulteradas e QR Code irregular.

Segundo a PRF, a abordagem ocorreu por volta das 13h, no km 165, sentido Sul, após uma análise de risco que indicou possíveis irregularidades. Durante a fiscalização, os agentes constataram que os elementos identificadores do veículo apresentavam sinais de adulteração, e que o QR Code da placa não constava no sistema da Senatran.