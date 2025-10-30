Um carro com registro de roubo no Rio de Janeiro foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na tarde desta quinta-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Jacareí. O veículo, um Fiat Pulse branco, circulava com placas adulteradas e QR Code irregular.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a PRF, a abordagem ocorreu por volta das 13h, no km 165, sentido Sul, após uma análise de risco que indicou possíveis irregularidades. Durante a fiscalização, os agentes constataram que os elementos identificadores do veículo apresentavam sinais de adulteração, e que o QR Code da placa não constava no sistema da Senatran.
Com base nos identificadores secundários, os policiais descobriram que se tratava de um Fiat Pulse com registro de roubo ocorrido em 24 de novembro de 2024, na cidade do Rio de Janeiro.
O carro era ocupado por um casal morador de Volta Redonda (RJ). Questionados, eles alegaram desconhecer a origem do veículo e afirmaram tê-lo alugado informalmente de um conhecido do bairro, sem fornecer informações que permitissem identificar o suposto locador.
Diante dos fatos, os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jacareí, onde o caso foi registrado. O veículo foi apreendido e passará por perícia antes de ser devolvido ao proprietário.