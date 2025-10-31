Em clima de delicadeza e propósito, o Instituto de Oncologia do Vale (IOV), em parceria com a Cia Athletica, promoveu na manhã do dia 18 de outubro uma charmosa e emocionante celebração ao Outubro Rosa, especialmente dedicada a pacientes e seus familiares. A recepção teve início às 10h, com um elegante café da manhã, seguido por uma roda de conversa repleta de afeto e inspiração — o esquenta perfeito para a aula de pilates que viria depois.

O encontro contou com falas do oncologista Dr. Henrique Zanoni Fernandes e da oncologista Dra. Fernanda Navarro, além do depoimento tocante de Marjorie Vannucci, paciente que compartilhou sua linda jornada de autocuidado e superação. Em um ambiente acolhedor, todos puderam viver momentos de conexão, troca de experiências e reflexões sobre bem-estar físico e emocional.