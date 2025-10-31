Por várias vezes já comentei que a moda é um reflexo do que acontece no mundo e, de tempos em tempos, algum comportamento especifico impacta o movimento da indústria de forma mais perceptível que outros. Lembra da época de isolamento por cauda do Covid-19? Tendências como loungewear, dopamine dressing, entre outras, bombardearam nossas redes, temáticas e ofertas.

Nos últimos meses, um assunto que tomo conta dos consultórios médicos e das redes sociais começou também a movimentar os bastidores da moda: o impacto das medicações para emagrecimento rápido, como o Ozempic e similares.