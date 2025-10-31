01 de novembro de 2025
ANTONIA MARIA

Cambuí ganha mais um ícone Plaenge

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
Fotos: Guilherme Gongra

Na entrega do Essential, da Plaenge, no Cambuí, o clima foi de celebração e encantamento. A fachada da torre foi iluminada para realçar as linhas arquitetônicas e destacou-se ainda mais na paisagem do bairro, atraindo olhares de quem passava pela Rua Padre Almeida — endereço do empreendimento, que também conta com um acesso exclusivo para pedestres pela Rua Emílio Ribas.

O evento reuniu futuros moradores, corretores, colaboradores, parceiros, representantes da imprensa e influenciadores em uma noite memorável. O buffet Claudia Porteiro, o DJ à beira da piscina, a música ao vivo no lobby e a decoração para a festa criaram uma atmosfera elegante.

Os convidados circularam incansavelmente vislumbrando as áreas comuns que incluem estrutura completa para receber amigos e familiares com piscina privativa, o Complexo Wellness com Sala de Massagem, Sala de Yoga, Sauna e Espaço de Descanso, o fitness center, salão de festa, brinquedoteca, playground, salão de jogos, pet place, o paisagismo e o sofisticado mobiliário.

A entrega da quarta torre da Plaenge no Cambuí reafirma o compromisso e a seriedade da maior construtora do Sul do país com o mercado de Campinas.As lentes de Guilherme Gongra e equipe registraram cada detalhe de uma noite que marcou mais um capítulo de sucesso da Plaenge na região.

