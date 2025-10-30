Exoneração
Danilo Velloso, que desde janeiro era o secretário de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Taubaté, pediu exoneração do cargo nessa quinta-feira (30). A portaria ainda não foi publicada no diário oficial do município.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Mensagem
A decisão foi anunciada em mensagem encaminhada a pessoas ligadas à atuação dele no governo do prefeito Sérgio Victor (Novo). "Caros colegas, após muito refletir cheguei a uma decisão de pedir minha exoneração, já conversado com nosso prefeito. Estou preparando um relatório de transição até amanhã [sexta-feira], onde com cada secretário avaliando as ações que temos em andamento, para que possa documentar o status e próximos passos. Assim para o novo secretário possa dar continuidade aos desafios".
Secretário
Procurado pela coluna, Danilo se limitou a afirmar que a saída da Prefeitura foi uma "decisão pessoal". "Estarei amanhã e segunda realizando tarefas para documentar as ações em andamento, presando pelo respeito a equipe e perenidade dos resultados".
Prefeitura
Já a Prefeitura agradeceu Danilo "pelos serviços prestados". Alexandre Calil, atual secretário de Gabinete, será o novo secretário de Desenvolvimento, Inovação e Turismo. O atual diretor de Comunicação, Junior Bottura, passará a comandar a pasta de Gabinete.