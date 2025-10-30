Exoneração

Danilo Velloso, que desde janeiro era o secretário de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Taubaté, pediu exoneração do cargo nessa quinta-feira (30). A portaria ainda não foi publicada no diário oficial do município.

Mensagem

A decisão foi anunciada em mensagem encaminhada a pessoas ligadas à atuação dele no governo do prefeito Sérgio Victor (Novo). "Caros colegas, após muito refletir cheguei a uma decisão de pedir minha exoneração, já conversado com nosso prefeito. Estou preparando um relatório de transição até amanhã [sexta-feira], onde com cada secretário avaliando as ações que temos em andamento, para que possa documentar o status e próximos passos. Assim para o novo secretário possa dar continuidade aos desafios".