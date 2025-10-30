A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (30) a Operação Espantalho, em Ubatuba, com o objetivo de combater crimes contra a ordem tributária e contra a saúde pública.



A ação teve início às 8h e contou com a participação de 42 policiais civis e 14 viaturas, além do apoio da Guarda Civil Municipal e de equipes da Prefeitura de Ubatuba, incluindo a Secretaria de Fiscalização da Fazenda e a Vigilância Sanitária.

