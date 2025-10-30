A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (30) a Operação Espantalho, em Ubatuba, com o objetivo de combater crimes contra a ordem tributária e contra a saúde pública.
A ação teve início às 8h e contou com a participação de 42 policiais civis e 14 viaturas, além do apoio da Guarda Civil Municipal e de equipes da Prefeitura de Ubatuba, incluindo a Secretaria de Fiscalização da Fazenda e a Vigilância Sanitária.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Sob a coordenação da delegada titular de Ubatuba, Dra. Ana Carolina Pereira de Oliveira Macedo, e do delegado do Setor de Investigações Gerais (SIG), Dr. Rodrigo Cunha Soares, a operação teve como foco o cumprimento de 11 mandados de busca domiciliar em endereços previamente identificados durante investigações e ações de inteligência.
Os locais serviam como pontos de armazenamento e distribuição de alimentos que seriam vendidos nas praias da cidade, especialmente milho verde, e apresentavam condições inadequadas de higiene e conservação.
Durante a operação, as equipes apreenderam grande quantidade de milho verde armazenado de forma imprópria para o consumo, além de 50 carrinhos de venda, dezenas de botijões de gás, panelas e utensílios utilizados pelos comerciantes. Todo o material foi recolhido e encaminhado para destruição.
A ação também resultou em autuações contra proprietários e estabelecimentos com irregularidades fiscais e sanitárias. A Vigilância Sanitária Municipal, sob supervisão do coordenador Clóvis, constatou diversas infrações e determinou a interdição e lacração dos imóveis fiscalizados.
De acordo com a Polícia Civil, os responsáveis poderão responder por crimes previstos no artigo 272 do Código Penal, que trata de delitos contra a saúde pública, além de infrações à legislação sanitária e fiscal.
A Operação Espantalho foi uma ação integrada entre forças de segurança e órgãos municipais, com o objetivo de garantir a segurança alimentar da população e coibir práticas ilegais de comércio e armazenamento de produtos alimentícios nas praias de Ubatuba.