OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
TERCEIRIZAÇÃO

Taubaté suspende chamamento para 1ª parceria com OSC em creche

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMT
Prefeitura afirmou que fará revisão no edital ‘e eventualmente no modelo de gestão’ da primeira experiência de terceirização com OSC na rede municipal
Prefeitura afirmou que fará revisão no edital ‘e eventualmente no modelo de gestão’ da primeira experiência de terceirização com OSC na rede municipal

A Prefeitura de Taubaté adiou, por tempo indeterminado, o chamamento público para definir a OSC (Organização da Sociedade Civil) que iria atuar na creche do Cataguá, que está desativada desde 2022 e retomaria atendimento a partir de 2026.

As propostas seriam recebidas até essa quinta-feira (30), mas o processo foi suspenso pela Secretaria de Educação. O edital previa o repasse de R$ 1,4 milhão ao longo de 24 meses.

Questionada pela reportagem, a Prefeitura afirmou que "decidiu realizar uma revisão no formato do edital e eventualmente no modelo de gestão".

Terceirização.

Essa seria a primeira parceria com uma OSC para a atuação em escolas da rede municipal. No início de outubro, após a abertura do edital, a Prefeitura afirmou que existia "a intenção de expandir essa forma de parceria em outros locais do município, de forma a adequar o número de alunos em sala de aula das escolas no seu entorno e atender com mais agilidade a demanda reprimida de vagas em creches, visto que será para atendimento à educação infantil e ensino fundamental", mas que não havia naquele "momento a previsão de adotar esse modelo em toda a rede".

Na ocasião, a Prefeitura alegou ainda que esse modelo permitiria "atender melhor e mais rapidamente as necessidades de uma unidade de ensino, já que a OSC pode estruturar ou gerenciar unidades sem depender de todo o processo burocrático da administração direta, cabendo a esta apenas a correta e eficiente fiscalização. As OSCs têm mais agilidade na contratação de pessoal, aquisição de materiais e organização do cotidiano escolar, sem a rigidez dos trâmites enfrentados na administração pública".

A Prefeitura argumentou também que "muitas OSCs já atuam na área da educação infantil e possuem experiência pedagógica e administrativa, trazendo boas práticas acumuladas. Por esse motivo vários outros municípios também aderiram a essa forma de parceria".

A creche do Cataguá atenderia 60 crianças em período integral. A Prefeitura forneceria equipe gestora e professores. Já a OSC disponibilizaria ao menos 11 funcionários (entre auxiliar administrativo, auxiliar escolar, auxiliar de educação infantil, auxiliar de inclusão e setor de limpeza), além de equipamentos de informática, mobiliário, material de limpeza, material de experiente e material pedagógica.

