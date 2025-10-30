Dois Projetos de Lei foram apresentados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) buscando o reconhecimento da Festa da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm, em Taubaté. As propostas, de autoria do Deputado Paulo Correa Jr. (PSD), visam a inclusão da festa no Calendário Turístico do Estado e a instituição da "Semana em Comemoração à Festa da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm em Taubaté". Ambas as celebrações seriam realizadas, anualmente, na última semana de abril.
A festa, que ocorre anualmente entre o final de abril e o início de maio e é considerada um dos maiores festejos populares do Estado, foi criada em 1989 para celebrar o centenário da imigração italiana no Brasil. O evento é marcado por apresentações culturais e folclóricas, o tradicional Desfile da Imigração, e gastronomia com massas, vinhos e pratos típicos.
Localizado a 10 km do centro de Taubaté, o distrito de Quiririm tem forte influência da imigração italiana, tendo sido fundado como Núcleo Colonial entre 1890 e 1894. Os imigrantes, vindos principalmente do norte da Itália, impulsionaram a agricultura e diversificaram a economia regional.
O patrimônio da imigração é preservado em espaços como o Museu da Imigração Italiana no Casarão Indiani, que é uma referência turística e educativa.
Além do papel cultural, a celebração promove um impacto econômico e turístico e consolida Quiririm como destino histórico-gastronômico no interior paulista.
A inclusão no calendário turístico estadual busca contribuir para a divulgação, continuidade e apoio à manutenção desse patrimônio histórico e cultural.