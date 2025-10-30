Dois Projetos de Lei foram apresentados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) buscando o reconhecimento da Festa da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm, em Taubaté. As propostas, de autoria do Deputado Paulo Correa Jr. (PSD), visam a inclusão da festa no Calendário Turístico do Estado e a instituição da "Semana em Comemoração à Festa da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm em Taubaté". Ambas as celebrações seriam realizadas, anualmente, na última semana de abril.

A festa, que ocorre anualmente entre o final de abril e o início de maio e é considerada um dos maiores festejos populares do Estado, foi criada em 1989 para celebrar o centenário da imigração italiana no Brasil. O evento é marcado por apresentações culturais e folclóricas, o tradicional Desfile da Imigração, e gastronomia com massas, vinhos e pratos típicos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp