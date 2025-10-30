31 de outubro de 2025
PATRIMÔNIO CULTURAL

Festa do Quiririm pode entrar para calendário oficial de SP

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Festa da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm, em Taubaté
Festa da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm, em Taubaté

Dois Projetos de Lei foram apresentados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) buscando o reconhecimento da Festa da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm, em Taubaté. As propostas, de autoria do Deputado Paulo Correa Jr. (PSD), visam a inclusão da festa no Calendário Turístico do Estado e a instituição da "Semana em Comemoração à Festa da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm em Taubaté". Ambas as celebrações seriam realizadas, anualmente, na última semana de abril.

A festa, que ocorre anualmente entre o final de abril e o início de maio e é considerada um dos maiores festejos populares do Estado, foi criada em 1989 para celebrar o centenário da imigração italiana no Brasil. O evento é marcado por apresentações culturais e folclóricas, o tradicional Desfile da Imigração, e gastronomia com massas, vinhos e pratos típicos.

Localizado a 10 km do centro de Taubaté, o distrito de Quiririm tem forte influência da imigração italiana, tendo sido fundado como Núcleo Colonial entre 1890 e 1894. Os imigrantes, vindos principalmente do norte da Itália, impulsionaram a agricultura e diversificaram a economia regional.

O patrimônio da imigração é preservado em espaços como o Museu da Imigração Italiana no Casarão Indiani, que é uma referência turística e educativa.

Além do papel cultural, a celebração promove um impacto econômico e turístico e consolida Quiririm como destino histórico-gastronômico no interior paulista.

A inclusão no calendário turístico estadual busca contribuir para a divulgação, continuidade e apoio à manutenção desse patrimônio histórico e cultural.

