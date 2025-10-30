O projeto "Rotas do Queijo de São Paulo" estimula o turismo gastronômico no estado conectando viajantes e produtores rurais. São 77 propriedades distribuídas em oito rotas, sendo que a Rota da Mantiqueira Paulista e Vale do Paraíba abrange 13 municípios da região. O objetivo é valorizar a produção e impulsionar as vendas por meio do turismo.
No Vale, são oferecidas experiências imersivas no universo do queijo, indo desde degustações até hospedagem rural nas fazendas produtoras.
Em Queluz, por exemplo, a Queijaria Santa Vitória proporciona vivências de campo com seus queijos frescos, maturados e premiados nacional e internacionalmente. Em Paraibuna, a Queijos do Rei une ingredientes nacionais à tradição italiana na produção de mussarela e parmesão, e em São Luiz do Paraitinga, a Lano-Alto oferece laticínios de leite cru de vacas Jersey, além de cursos.
As cidades que compõem o projeto são: Paraibuna, São Luiz do Paraitinga, São Bento do Sapucaí, Areias, Cunha, Caçapava, Queluz, Itaberá, Jacareí, Guaratinguetá, Itupeva, Natividade da Serra, Pindamonhangaba e Redenção da Serra.
O projeto Rotas do Queijo de SP está descrito no site oficial, sendo uma vitrine para a produção artesanal e um atrativo para o roteiro turístico paulista.