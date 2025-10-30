O projeto "Rotas do Queijo de São Paulo" estimula o turismo gastronômico no estado conectando viajantes e produtores rurais. São 77 propriedades distribuídas em oito rotas, sendo que a Rota da Mantiqueira Paulista e Vale do Paraíba abrange 13 municípios da região. O objetivo é valorizar a produção e impulsionar as vendas por meio do turismo.

No Vale, são oferecidas experiências imersivas no universo do queijo, indo desde degustações até hospedagem rural nas fazendas produtoras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp