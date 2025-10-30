Completando um mês de funcionamento, o Tauste de Taubaté anuncia uma novidade para os consumidores: a partir desta sexta-feira (31), o hipermercado passará a operar 24 horas por dia. Na data, a loja abrirá às 7h da manhã e, a partir daí, não fechará mais as portas, oferecendo atendimento ininterrupto.

Inaugurado em 30 de setembro, o empreendimento ampliou o leque de opções no varejo da cidade. Localizado na rua Domingos Rodrigues, nº 99, próximo ao Taubaté Shopping, o hipermercado segue o mesmo conceito da unidade de São José dos Campos, combinando supermercado e centro de conveniência em um único espaço.