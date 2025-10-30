A Prefeitura de Tremembé realiza na sexta-feira (31), às 19h30, mais uma edição do Dia do Fóssil, evento que tem como objetivo aproximar o público da paleontologia e das ciências da Terra. A programação acontece no Centro de Eventos (Auditório Ângelo Gatti), localizado na Praça Geraldo Costa, nº 167, Centro (ao lado da Praça da Estação), com entrada gratuita.
O tema deste ano será “Paleolago Tremembé — Tesouro da Pré-História do Brasil”.
O convidado especial é o Professor Doutor Luiz Eduardo Anelli, paleontólogo, escritor e docente do Instituto de Geociências da USP.
Livros e Fósseis
O Dr. Anelli é um dos maiores divulgadores científicos do país, com 25 livros publicados sobre a Pré-História do Brasil, incluindo obras premiadas como “O Brasil dos Dinossauros” e “ABCDAArqueologia”. Essa vasta produção literária é uma ponte direta com o público, especialmente o infantojuvenil: “os livros são o meio eficiente que nós temos para comunicar tudo o que nós aprendemos na universidade... Um modo que eu encontrei para tirar isso de dentro da universidade e levar para o público e para as comunidades, foi o livro”, afirma o professor.
Durante o encontro, ele apresentará de forma acessível as evidências científicas que colocam Tremembé como um dos locais mais importantes para o estudo da paleontologia no país. A Formação Tremembé preserva um ecossistema de 20 a 30 milhões de anos, segundo o professor. Anelli afirma: “Temos um tesouro em Tremembé.” Este "tesouro" é um registro único, pois os fósseis contam a história da vida em uma época específica do Vale do Paraíba.
Entre os achados notáveis estão:
- Aves do Terror: Destaca-se o Paraphysornis brasiliensis, ave predadora extinta que chegava a 3 metros de altura.
- Vertebrados: Incluindo peixes, crocodilianos e diversos mamíferos extintos, como Mormopterus faustoi e Rhynchippus brasiliensis.
A importância de estudar esses fósseis reside na capacidade de reconstruir a história ambiental e ecológica da região. O professor conclui com uma reflexão profunda sobre nosso lugar no tempo: “os fósseis nos contam a história da vida” e “daqui há 10 milhões de anos nenhuma das espécies que existem existirão, inclusive nós mesmos porque a Terra está em constante mudança”.
Ao celebrar o Dia do Fóssil, Tremembé não apenas exibe sua riqueza geológica, mas promove um diálogo essencial entre ciência e sociedade, lembrando-nos que “somos uma pequena parte da vida, uma pequena parte da terra no momento atual”.
O Dia do Fóssil é uma iniciativa da Prefeitura de Tremembé, por meio da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação, e integra o calendário anual de ações educativas e culturais do município.