A Prefeitura de Tremembé realiza na sexta-feira (31), às 19h30, mais uma edição do Dia do Fóssil, evento que tem como objetivo aproximar o público da paleontologia e das ciências da Terra. A programação acontece no Centro de Eventos (Auditório Ângelo Gatti), localizado na Praça Geraldo Costa, nº 167, Centro (ao lado da Praça da Estação), com entrada gratuita.

O tema deste ano será “Paleolago Tremembé — Tesouro da Pré-História do Brasil”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp