O PCC (Primeiro Comando da Capital) mapeou integrantes do Comando Vermelho (CV) no Vale do Paraíba, a região mais violenta do estado de São Paulo, alvo de uma guerra entre as duas principais facções criminosas do Brasil, que disputam o controle do tráfico de drogas.

A tensão entre as duas maiores facções criminosas do país, que começou há quase uma década, reacendeu com força.