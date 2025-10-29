Um homem foi detido nesta quarta-feira (29) em Taubaté após se envolver em uma confusão dentro da unidade de saúde ESF Chácara Silvestre, localizada no bairro Chácara São Silvestre. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de desacatar um vereador municipal durante a ocorrência.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada por funcionários do posto de saúde após o suspeito ter se apresentado como vereador e, em seguida, ter intimidado uma funcionária, afirmando que ela “perderia o emprego”. O vereador Moisés Luciano Pereira dos Santos, que estava no local realizando uma fiscalização de rotina, interveio na situação e relatou o ocorrido às autoridades.
Testemunhas confirmaram que o homem teria, em outras ocasiões, se identificado falsamente como vereador para constranger servidores públicos. Diante dos relatos, ele foi conduzido à Delegacia Seccional de Taubaté, onde o caso foi registrado.
Após análise dos depoimentos, a autoridade policial confirmou a prática do crime de desacato e determinou a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo. O suspeito foi liberado após assinar termo de compromisso para comparecimento ao Juizado Especial Criminal.
O delegado responsável também representou pela aplicação de medidas cautelares, determinando que o autor mantenha distância mínima de 300 metros das vítimas e testemunhas, não mantenha contato com elas por qualquer meio e não frequente a unidade de saúde onde os fatos ocorreram.