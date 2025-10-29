A Justiça condenou o empresário Kelvin Barbosa Ribeiro a 9 anos e 2 meses de prisão, em regime inicial fechado, pela morte do motociclista Cristiano Teixeira de Oliveira, de 39 anos. O acidente aconteceu em abril de 2024, na Rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos.

De acordo com a sentença, proferida pela juíza Fernanda Salvador Veiga, da 4ª Vara Criminal de São José, o réu foi considerado culpado pelos crimes de homicídio culposo, abandono do local do acidente, porte ilegal e disparo de arma de fogo em via pública.