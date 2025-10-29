PPA

Em tramitação na Câmara de São José dos Campos, o projeto do PPA (Plano Plurianual) 2026-2029, elaborado pelo prefeito Anderson Farias (PSD), contém estimativas de receitas para financiamento dos programas governamentais e metas a serem atingidas nos próximos quatro anos.

Educação

Por exemplo, na Educação, até 2029, as metas são ampliar de 19 mil para 25 mil o número de alunos em ensino integral na rede municipal, aumentar o percentual de escolas acima da meta do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) nos anos iniciais e finais, realizar obras em 13 unidades de ensino fundamental e três da educação infantil.