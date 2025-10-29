PPA
Em tramitação na Câmara de São José dos Campos, o projeto do PPA (Plano Plurianual) 2026-2029, elaborado pelo prefeito Anderson Farias (PSD), contém estimativas de receitas para financiamento dos programas governamentais e metas a serem atingidas nos próximos quatro anos.
Educação
Por exemplo, na Educação, até 2029, as metas são ampliar de 19 mil para 25 mil o número de alunos em ensino integral na rede municipal, aumentar o percentual de escolas acima da meta do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) nos anos iniciais e finais, realizar obras em 13 unidades de ensino fundamental e três da educação infantil.
Saúde
Na Saúde, as metas são reduzir a espera por consultas em especialidades (dermatologia, cardiologia, geriatria, hematologia e gastroenterologia) de 257 dias para 180, reduzir a espera por cirurgias eletivas (ginecológicas, urológicas, vascular) de 305 dias para 120, diminuir a taxa de morte perinatal de 11,7 por mil nascidos vivos para 10 e o tempo médio de resposta do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de 37 para 34 minutos.
Obras
Na Secretaria de Gestão de Obras, as metas são pavimentar 136 mil m² de vias públicas, construir 11 mil metros de galerias pluviais e 121 mil m² de reservatórios, além de limpar, dragar e desassorear 246 mil metros de rios e córregos ao longo dos próximos quatro anos.
Urbanismo
Em Urbanismo e Sustentabilidade, as metas são implantar uma fazenda urbana de compostagem em 2026, elaborar o plano de manejo e estruturar o Parque do Cerrado até 2029, implantar um parque das crianças na zona leste, requalificar os parques Alambari e Pousada do Vale, aumentar o número de árvores plantadas dos atuais 30 mil para 36 mil em 2026 e 56 mil em 2029, além de reduzir o tempo médio de aprovação de projetos particulares (modalidade convencional) dos atuais 118 dias úteis para 90.
Habitação
Na Habitação e Regularização Fundiária, as metas são regularizar 2.000 lotes e atender 1.500 famílias com unidades habitacionais até 2029.
Mobilidade
Na Mobilidade, investir em sinalização vertical e horizontal e aumentar a oferta de viagens em dias úteis no transporte coletivo de 6,4 mil para 7 mil até 2029.
Manutenção
Na Secretaria de Manutenção, implantar mais dois PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) e modernizar cinco parques infantis públicos com brinquedos inclusivos e piso emborrachado.
Inovação
Na Inovação e Desenvolvimento Econômico, ampliar as vagas gratuitas no programa Qualifica São José de 32 mil para 40 mil, as vagas de emprego via PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de 6,5 mil para 9 mil, realizar 60 eventos de fomento ao turismo, efetuar cadastro de artesãos, formalizar 30 profissionais de feira livre, aplicar 21 mil doses de vacina em bovinos, certificar 20 empresas com selo de inspeção sanitária, aumentar o número de produtores atendidos com maquinário para preparação de solo e transporte de calcário, entre outras medidas.
Social
No Apoio Social ao Cidadão, aumentar as vagas de acolhimento de longa permanência para idosos de 165 para 183 e manter os demais atendimentos.
Esporte
No Esporte e Qualidade de Vida, aumentar o número de participantes em todas as modalidades esportivas comunitárias e programas.
Governança
Na Secretaria de Governança, manter as 14 modalidades esportivas de alto rendimento com bolsa para 515 atletas e os 88 mil processos atendidos pelo Procon Municipal anualmente.