Anistia

A Câmara de Taubaté aprovou nessa quarta-feira (29) a realização de uma audiência pública para debater a 'Cruzada pela Anistia'.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Requerimento

O requerimento foi apresentado pelo vereador Diego Fonseca (PL) e recebeu votos contrários apenas de Douglas Carbonne (Solidariedade) e Isaac do Carmo (PT). Ainda não há data prevista para a realização da audiência.