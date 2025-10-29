Na noite de Halloween, o roqueiro Supla será a atração da Festa a Fantasia - Noite do Terror. O evento acontece na sexta-feira (31), às 21h, na Honey Club, em São José dos Campos.
Com mais de 30 anos de carreira marcados por sua autenticidade, Supla também foi estrela de reality shows e programas de televisão que reforçaram sua popularidade.
Além da apresentação do artista, a festa conta com o concurso de fantasias que oferece premiação em dinheiro, sendo R$ 500,00 para o 1º lugar, R$ 300,00 para quem ficar com a 2ª colocação e R$ 200,00 para o 3º participante com a melhor fantasia.
No local, maquiadores profissionais e criaturas do Hopi Hari também participam, complementando a atmosfera da festa.
A Honey Club fica na Avenida Ademar de Barros, nº 152, Vila Adyana.
Os ingressos custam a partir de R$ 30,00 e podem ser adquiridos no site ingressos10.com.br.
A classificação etária para a entrada na festa é de 18 anos.