Na noite de Halloween, o roqueiro Supla será a atração da Festa a Fantasia - Noite do Terror. O evento acontece na sexta-feira (31), às 21h, na Honey Club, em São José dos Campos.

Com mais de 30 anos de carreira marcados por sua autenticidade, Supla também foi estrela de reality shows e programas de televisão que reforçaram sua popularidade.

Além da apresentação do artista, a festa conta com o concurso de fantasias que oferece premiação em dinheiro, sendo R$ 500,00 para o 1º lugar, R$ 300,00 para quem ficar com a 2ª colocação e R$ 200,00 para o 3º participante com a melhor fantasia.