HALLOWEEN

Supla é atração de 'Noite do Terror' em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Supla se apresenta em São José na Noite do Terror da Honey Club
Supla se apresenta em São José na Noite do Terror da Honey Club

Na noite de Halloween, o roqueiro Supla será a atração da Festa a Fantasia - Noite do Terror. O evento acontece na sexta-feira (31), às 21h, na Honey Club, em São José dos Campos.

Com mais de 30 anos de carreira marcados por sua autenticidade, Supla também foi estrela de reality shows e programas de televisão que reforçaram sua popularidade.

Além da apresentação do artista, a festa conta com o concurso de fantasias que oferece premiação em dinheiro, sendo R$ 500,00 para o 1º lugar, R$ 300,00 para quem ficar com a 2ª colocação e R$ 200,00 para o 3º participante com a melhor fantasia.

No local, maquiadores profissionais e criaturas do Hopi Hari também participam, complementando a atmosfera da festa.

A Honey Club fica na Avenida Ademar de Barros, nº 152, Vila Adyana.

Os ingressos custam a partir de R$ 30,00 e podem ser adquiridos no site ingressos10.com.br.

A classificação etária para a entrada na festa é de 18 anos.

