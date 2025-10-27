Gu, Lucas e João: 2 desaparecidos e 1 morto em águas da região

O fim de semana foi marcado por três casos graves de afogamento registrados na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, resultando em duas pessoas desaparecidas e uma morte confirmada. Os incidentes ocorreram em Ubatuba e Igaratá, e chamam a atenção das autoridades por antecederem o início da temporada de verão, período em que normalmente há um aumento expressivo no número de ocorrências deste tipo.

Ubatuba.

Em Ubatuba, o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) encerrou na manhã desta segunda-feira (27) as buscas por Lucas Antônio Lopes, de 31 anos, morador de Monte Sião, desaparecido desde quinta-feira (23) na Praia Grande.