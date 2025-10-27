Gu, Lucas e João: 2 desaparecidos e 1 morto em águas da região

O fim de semana foi marcado por três casos graves de afogamento registrados na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, resultando em duas pessoas desaparecidas e uma morte confirmada. Os incidentes ocorreram em Ubatuba e Igaratá, e chamam a atenção das autoridades por antecederem o início da temporada de verão, período em que normalmente há um aumento expressivo no número de ocorrências deste tipo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ubatuba.
Em Ubatuba, o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) encerrou na manhã desta segunda-feira (27) as buscas por Lucas Antônio Lopes, de 31 anos, morador de Monte Sião, desaparecido desde quinta-feira (23) na Praia Grande.
Lucas estava acompanhado do amigo João Carlos do Céu Gonçalves, de 29 anos, quando ambos entraram no mar e foram arrastados pela correnteza. João chegou a ser resgatado com vida por equipes do GBMar, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu pouco depois. Ele foi sepultado na sexta-feira (24), em Monte Sião.
Durante quatro dias, bombeiros realizaram buscas marítimas e terrestres em toda a área costeira, utilizando embarcações e equipamentos aquáticos, mas não localizaram vestígios do homem desaparecido. As autoridades trabalham com a hipótese de que os dois amigos tenham ingerido bebida alcoólica antes de entrar no mar, o que pode ter contribuído para o acidente.
Igaratá.
Já em Igaratá o Corpo de Bombeiros segue em busca de Gustavo Lopes, de 24 anos, que desapareceu no sábado (25) após cair de uma moto aquática na represa da cidade.
Segundo familiares, Gustavo, morador de Atibaia, havia viajado a Igaratá para participar de uma festa. No momento do acidente, ele estava acompanhado de duas amigas, quando o grupo sofreu uma queda na água. As mulheres foram resgatadas por banhistas, mas Gustavo afundou e não voltou à superfície.
As buscas chegaram ao terceiro dia, com apoio de mergulhadores e embarcações. De acordo com os bombeiros, as condições da represa, como profundidade e baixa visibilidade, dificultam os trabalhos. A expectativa é de que as operações continuem nesta terça-feira (28).