'Luz que nunca se apaga'; Vale se despede de Jorge Tomita

Jorge Tomita morreu em Jacareí aos 81 anos neste último domingo (26). E o sepultamento aconteceu na tarde desta segunda, no Cemitério Brotas-Santa Isabel.
Alegre, sorridente e com muitos amigos, Tomita deixou boas lembranças para os conhecidos e os familiares. Isso apesar da tristeza e do luto com a partida dele.
Valdevino Coutinho foi um dos que usou as redes sociais para homenagear o amigo. “Meus sentimentos à família Tomita. Que a alma do Senhor Jorge Tomita, descansará no reino eterno, iluminada, por uma luz que nunca se apaga”,disse.
Jandira Lemes também lamentou e desejou forças aos familiares. “Meus sentimentos a família e amigos descanse em paz”, afirmou.