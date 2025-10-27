Prefeitura do Vale abre concurso público com 60 vagas

A Prefeitura de Potim está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 60 vagas em 55 cargos diferentes, abrangendo níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 8.497,74, conforme o cargo pretendido.

Entre as funções disponíveis estão Agente Operacional, Cozinheiro, Encanador, Motorista, Operador de Máquinas, Padeiro, Pedreiro, Agente Administrativo, Fiscal de Obras, Fiscal Tributário, Diretor de Escola, Nutricionista, Procurador Jurídico, Professores e Médicos, entre outras.