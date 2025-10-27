27 de outubro de 2025
SERVIÇO PÚBLICO

Prefeitura do Vale abre concurso público com 60 vagas

Por Leandro Vaz | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
A Prefeitura de Potim está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 60 vagas em 55 cargos diferentes, abrangendo níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 8.497,74, conforme o cargo pretendido.

Entre as funções disponíveis estão Agente Operacional, Cozinheiro, Encanador, Motorista, Operador de Máquinas, Padeiro, Pedreiro, Agente Administrativo, Fiscal de Obras, Fiscal Tributário, Diretor de Escola, Nutricionista, Procurador Jurídico, Professores e Médicos, entre outras.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de novembro pela plataforma Avança SP, onde também está disponível o edital completo com as informações sobre cargos, etapas do processo seletivo e critérios de avaliação.

O concurso tem como objetivo reforçar o quadro de servidores municipais em diversas áreas da administração pública.

