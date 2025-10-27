Novilha vítima de maus-tratos é eutanasiada no Vale

Uma denúncia de maus-tratos a animais em Monteiro Lobato mobilizou autoridades e defensores da causa animal nesta segunda-feira (27). O caso foi registrado na rodovia SP-50, na altura do quilômetro 117, onde uma novilha foi encontrada agonizando há pelo menos quatro dias, em um cenário de abandono e crueldade que tem causado comoção.

O animal estava debilitado, sem alimentação e incapaz de se levantar, exposto ao sol e sem qualquer tipo de cuidado. A situação foi denunciada à página Pelo Bem de São José por moradores e ativistas, que acionaram as autoridades locais.