Novilha vítima de maus-tratos é eutanasiada no Vale

Uma denúncia de maus-tratos a animais em Monteiro Lobato mobilizou autoridades e defensores da causa animal nesta segunda-feira (27). O caso foi registrado na rodovia SP-50, na altura do quilômetro 117, onde uma novilha foi encontrada agonizando há pelo menos quatro dias, em um cenário de abandono e crueldade que tem causado comoção.
O animal estava debilitado, sem alimentação e incapaz de se levantar, exposto ao sol e sem qualquer tipo de cuidado. A situação foi denunciada à página Pelo Bem de São José por moradores e ativistas, que acionaram as autoridades locais.
Entre os presentes no local estavam o ex-vereador de São José dos Campos, Robertinho, defensor da causa animal, e o vereador e médico veterinário de Monteiro Lobato, Carlos Renato, que constatou a gravidade do caso.
Devido ao estado crítico e irreversível de sofrimento, a novilha precisou ser eutanasiada. O procedimento foi realizado pelo próprio veterinário Carlos Renato, com acompanhamento da Polícia Militar, que registrou a ocorrência.
Um boletim de ocorrência foi formalizado contra o proprietário da área, que deverá responder pelos crimes de maus-tratos e abandono, previstos na legislação brasileira.
As investigações seguem em andamento para apurar responsabilidades e garantir que casos como esse não voltem a acontecer. A situação gerou forte repercussão entre moradores e defensores dos direitos dos animais.