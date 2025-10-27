Quadrilha é presa no Vale com carne roubada avaliada em R$ 1 mi

Cinco pessoas foram presas em flagrante na manhã desta segunda-feira (27) em Jacareí, após serem surpreendidas pela Guarda Civil Municipal, através da Romu, em um galpão onde descarregavam um caminhão com 15 toneladas de carne roubada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a GCM, o carregamento faz parte de uma carga total de 27 toneladas roubada no último sábado (25), em Barretos. As notas fiscais encontradas junto ao veículo indicam que o produto é avaliado em cerca de R$ 1 milhão e seria exportado para a China.
A prisão ocorreu após uma denúncia anônima, que levou os agentes até o galpão localizado na avenida Ademar de Barros, no bairro Santa Maria. No local, os guardas flagraram os suspeitos realizando o transbordo da carga, transferindo a carne do caminhão roubado para outro veículo.
“Abordamos cinco indivíduos no momento em que descarregavam a carga. Três deles já possuíam antecedentes por roubo. A carreta foi identificada como sendo a mesma levada na região de Barretos, e, com as notas fiscais em mãos, confirmamos a correspondência dos códigos das caixas”, explicou o inspetor Carlos Henrique Barbosa, da GCM de Jacareí.
O motorista do caminhão roubado ainda não foi localizado. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil de Jacareí, que seguirá com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.