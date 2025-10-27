Quadrilha é presa no Vale com carne roubada avaliada em R$ 1 mi

Cinco pessoas foram presas em flagrante na manhã desta segunda-feira (27) em Jacareí, após serem surpreendidas pela Guarda Civil Municipal, através da Romu, em um galpão onde descarregavam um caminhão com 15 toneladas de carne roubada.

De acordo com a GCM, o carregamento faz parte de uma carga total de 27 toneladas roubada no último sábado (25), em Barretos. As notas fiscais encontradas junto ao veículo indicam que o produto é avaliado em cerca de R$ 1 milhão e seria exportado para a China.