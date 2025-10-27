27 de outubro de 2025
CRIME

Quadrilha é presa no Vale com carne roubada avaliada em R$ 1 mi

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Carne apreendida pela Romu
Cinco pessoas foram presas em flagrante na manhã desta segunda-feira (27) em Jacareí, após serem surpreendidas pela Guarda Civil Municipal, através da Romu, em um galpão onde descarregavam um caminhão com 15 toneladas de carne roubada.

De acordo com a GCM, o carregamento faz parte de uma carga total de 27 toneladas roubada no último sábado (25), em Barretos. As notas fiscais encontradas junto ao veículo indicam que o produto é avaliado em cerca de R$ 1 milhão e seria exportado para a China.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima, que levou os agentes até o galpão localizado na avenida Ademar de Barros, no bairro Santa Maria. No local, os guardas flagraram os suspeitos realizando o transbordo da carga, transferindo a carne do caminhão roubado para outro veículo.

“Abordamos cinco indivíduos no momento em que descarregavam a carga. Três deles já possuíam antecedentes por roubo. A carreta foi identificada como sendo a mesma levada na região de Barretos, e, com as notas fiscais em mãos, confirmamos a correspondência dos códigos das caixas”, explicou o inspetor Carlos Henrique Barbosa, da GCM de Jacareí.

O motorista do caminhão roubado ainda não foi localizado. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil de Jacareí, que seguirá com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

