SÃO JOSÉ

Por Dia do Servidor, Câmara de SJC não terá sessões essa semana

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Cleverson Nunes/CMSJC
A Câmara de São José dos Campos não irá realizar essa semana nenhuma sessão ordinária - nem a de terça-feira e nem a de quinta-feira
Sem sessões
A Câmara de São José dos Campos não irá realizar essa semana nenhuma sessão ordinária - nem a de terça-feira (28) e nem a de quinta-feira (30).

Dia do Servidor
A supressão das sessões foi aprovada pela Câmara no dia 7 de outubro. Nessa terça-feira é comemorado o Dia do Servidor Público.

Requerimento
O requerimento que solicitou a supressão das duas sessões foi apresentado pelo vereador Zé Luís (PSD), que é o líder do governo, e aprovado por unanimidade em 7 de outubro.

