Por Dia do Servidor, Câmara de SJC não terá sessões essa semana

Sem sessões

A Câmara de São José dos Campos não irá realizar essa semana nenhuma sessão ordinária - nem a de terça-feira (28) e nem a de quinta-feira (30).

Dia do Servidor

A supressão das sessões foi aprovada pela Câmara no dia 7 de outubro. Nessa terça-feira é comemorado o Dia do Servidor Público.