OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
LEGISLATIVO

Por Dia do Servidor, Câmara de Taubaté fará sessão na quarta

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação/CMT
A sessão ordinária, que normalmente é realizada às terças-feiras, será promovida essa semana na quarta-feira, a partir das 14h
A sessão ordinária, que normalmente é realizada às terças-feiras, será promovida essa semana na quarta-feira, a partir das 14h

Data
Devido ao Dia do Servidor Público, que é comemorado nessa terça-feira (28), a Câmara de Taubaté alterou a data da sessão ordinária semanal.

Sessão
A sessão ordinária, que normalmente é realizada às terças-feiras, será promovida essa semana na quarta-feira (29), a partir das 14h.

Pauta
A pauta da sessão tem nove itens, sendo os cinco primeiros em segunda votação e os quatro últimos em primeira votação.

