Por Dia do Servidor, Câmara de Taubaté fará sessão na quarta

Data

Devido ao Dia do Servidor Público, que é comemorado nessa terça-feira (28), a Câmara de Taubaté alterou a data da sessão ordinária semanal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Sessão

A sessão ordinária, que normalmente é realizada às terças-feiras, será promovida essa semana na quarta-feira (29), a partir das 14h.