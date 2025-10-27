27 de outubro de 2025
MÚSICA

Coro Sinfônico apresenta concerto gratuito no Dia de Finados

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Coro Sinfônico se apresenta na Catedral São Dimas no Dia de Finados
Coro Sinfônico se apresenta na Catedral São Dimas no Dia de Finados

Como parte da programação de Dia de Finados, no dia 2 de novembro, o Coro Sinfônico de São José dos Campos apresenta o concerto especial "Lux Aeterna" na Catedral de São Dimas. A apresentação gratuita terá início às 17h.

O coro é composto por 39 coristas e um pianista, regidos pelo maestro Luís Fidelis.

No repertório, música sacra que, ainda hoje, integra os ritos religiosos e litúrgicos, como "Ave Maria", de Franz Biebl; "Stabat Mater", de Joseph Rheinberger, e o "Requiem", de Gabriel Fauré, uma missa oferecida para o descanso das almas dos falecidos.

A entrada no evento é gratuita, não sendo necessária a retirada de ingressos.

A Catedral São Dimas fica Praça Monsenhor Ascanio Brandão, nº 1, Jardim Sao Dimas, São José dos Campos.

