Coro Sinfônico apresenta concerto gratuito no Dia de Finados

Como parte da programação de Dia de Finados, no dia 2 de novembro, o Coro Sinfônico de São José dos Campos apresenta o concerto especial "Lux Aeterna" na Catedral de São Dimas. A apresentação gratuita terá início às 17h.
O coro é composto por 39 coristas e um pianista, regidos pelo maestro Luís Fidelis.
No repertório, música sacra que, ainda hoje, integra os ritos religiosos e litúrgicos, como "Ave Maria", de Franz Biebl; "Stabat Mater", de Joseph Rheinberger, e o "Requiem", de Gabriel Fauré, uma missa oferecida para o descanso das almas dos falecidos.
A entrada no evento é gratuita, não sendo necessária a retirada de ingressos.
A Catedral São Dimas fica Praça Monsenhor Ascanio Brandão, nº 1, Jardim Sao Dimas, São José dos Campos.