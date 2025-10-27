Coro Sinfônico apresenta concerto gratuito no Dia de Finados

Como parte da programação de Dia de Finados, no dia 2 de novembro, o Coro Sinfônico de São José dos Campos apresenta o concerto especial "Lux Aeterna" na Catedral de São Dimas. A apresentação gratuita terá início às 17h.

O coro é composto por 39 coristas e um pianista, regidos pelo maestro Luís Fidelis.

