Janis Joplin é homenageada no projeto 'Cena de Mulher' em SJC

A cantora Janis Joplin será homenageada na próxima edição do projeto “Cena de Mulher”, na sexta-feira (30), às 20h. O espetáculo é gratuito e será realizado no Palco do Arquivo, no Parque da Cidade, em São José dos Campos.

O show ressalta o talento feminino da região, reunindo as cantoras Twila Correa, Bidu Sous e Mia Santana, apoiadas por uma banda também formada por mulheres: Helena Xavier, Carol Costa, Amanda Costa e Luanna Belini.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp