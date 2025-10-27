27 de outubro de 2025
MÚSICA

Janis Joplin é homenageada no projeto 'Cena de Mulher' em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Janis Joplin será homenageada no projeto 'Cena de Mulher'
A cantora Janis Joplin será homenageada na próxima edição do projeto “Cena de Mulher”, na sexta-feira (30), às 20h. O espetáculo é gratuito e será realizado no Palco do Arquivo, no Parque da Cidade, em São José dos Campos.

O show ressalta o talento feminino da região, reunindo as cantoras Twila Correa, Bidu Sous e Mia Santana, apoiadas por uma banda também formada por mulheres: Helena Xavier, Carol Costa, Amanda Costa e Luanna Belini.

A apresentação revisitará o repertório da carreira de Janis, que faleceu aos 27 anos em 1970.

O parque fica na avenida Olivo Gomes, nº 100, Santana.

