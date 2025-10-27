27 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OPORTUNIDADE

PAT SJC inicia a semana com 440 vagas de emprego disponíveis

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São José dos Campos inicia a semana oferecendo 440 vagas de emprego em diversas áreas, com oportunidades tanto para profissionais com quanto para aqueles sem experiência prévia.

Entre os destaques da seleção estão as oportunidades para operador de telemarketing/atendimento, somando 115 vagas, e vagas para caldeireiro e montador, com 55 vagas para cada função. Além destas, há diversas outras chances nas áreas de vendas, administrativa, alimentação, mecânica, entre outras.

A lista completa das oportunidades pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos.

Interessados devem comparecer ao PAT de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, nº 175, Centro. Para participar dos processos seletivos, é necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), documento de identidade com foto e, preferencialmente, currículo impresso.

