PAT SJC inicia a semana com 440 vagas de emprego disponíveis

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São José dos Campos inicia a semana oferecendo 440 vagas de emprego em diversas áreas, com oportunidades tanto para profissionais com quanto para aqueles sem experiência prévia.

Entre os destaques da seleção estão as oportunidades para operador de telemarketing/atendimento, somando 115 vagas, e vagas para caldeireiro e montador, com 55 vagas para cada função. Além destas, há diversas outras chances nas áreas de vendas, administrativa, alimentação, mecânica, entre outras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp