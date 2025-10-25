Com multidão, ‘Veio da Havan’ inaugura megaloja em Taubaté

O empresário Luciano Hang, conhecido como 'Veio da Havan', dono da rede Havan, inaugurou na manhã deste sábado (25) uma nova megaloja em Taubaté, no centro da cidade. A abertura atraiu um grande público e contou com a presença de autoridades, colaboradores e do apresentador Liminha.
A nova unidade, instalada na Praça da Eletro, é a 185ª loja da rede e a segunda em Taubaté. Com 6 mil metros quadrados de área construída, o empreendimento recebeu investimento de R$ 45 milhões, oferece mais de 350 mil produtos e gerou 200 empregos diretos.
Durante o evento, Luciano Hang destacou a importância da chegada da loja para a economia e para a revitalização da região central. Segundo ele, o espaço onde o prédio foi construído estava degradado e sem uso.
“Onde hoje está a Havan, antes era um local escuro e abandonado. Agora está limpo, iluminado e cheio de pessoas. Acreditamos que a loja vai movimentar o comércio local e atrair novos investimentos”, afirmou o empresário.
A Praça Monsenhor Silva Barros, conhecida como Praça da Eletro, foi revitalizada como parte do projeto de implantação da loja, com melhorias na iluminação e na área de convivência.
Após o discurso, Hang permaneceu no local por algumas horas, tirando fotos e conversando com o público que acompanhou a inauguração.
A nova unidade reforça a presença da Havan no Vale do Paraíba, região que já conta com lojas em São José dos Campos, Taubaté e Jacare